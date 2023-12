"Le vie del Tordello". Premiati i vincitori

È andata in scena nei giorni scorsi la premiazione dell’edizione 2023 de "Le vie del Tordello", organizzate dall’associazione culturale Emozionambiente che da anni porta centinaia di appassionati alla scoperta delle colline e delle montagne del nostro territorio.

"Le vie del Tordello" è il format più originale ideato dall’associazione: si tratta di escursioni alla scoperta del territorio di tutta la provincia di Lucca, che prevedono una degustazione di tordelli in uno dei caratteristici ristoranti della zona. Tutto è nato da un’idea della guida ambientale Diego Del Frate che, assieme al collega Bartolomeo Puccetti, ha creato questi percorsi per far scoprire ai partecipanti le bellezze storico-naturalistiche ed enogastronomiche della Versilia e non solo. L’edizione 2023 è stata caratterizzata da 17 itinerari e di conseguenza 17 ristoranti in gara. Gli escursionisti che hanno partecipato hanno dato un voto al tordello al termine del pranzo.

Una votazione complessiva è andata di volta in volta anche al ristorante, per il servizio, la location, la qualità delle altre portate e il rapporto qualità-prezzo. Per questa edizione i premi in palio sono stati due: "Miglior tordello 2023", assegnato all’agriturismo “L’Alpeggio“ in località Le Calde, a Pomezzana (Stazzema), e "Gran Pellegrino del tordello 2023" (assegnato all’escursionista che ha partecipato al maggior numero di itinerari), vinto da Marco Fibucchi di Prato. Le guide ambientali Diego Del Frate e Bartolomeo Puccetti sono già al lavoro in queste settimane per arricchire il calendario della rassegna "Le Vie del Tordello 2024".