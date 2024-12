Le tradizioni da rispettare. Giuliano il primo della fila. Subito 51 biglietti cumulativi

"L’addetta alla biglietteria della Cittadella del Carnevale, il primo giorno di vendita dei cumulativi, sa che alzando la tapparella della sua postazione si troverà davanti il mio volto. Del resto ci sono tradizioni che vanno rispettate". Giuliano Olivi (in foto) carnevalaro doc, nonché presidente del Comitato Carnevale Rione Terminetto, anche stavolta ha conquistato il titolo di primo acquirente dei biglietti cumulativi del Carnevale. Giuliano si è presentato alla cassiera con in mano un bel mazzo di banconote. "Come sempre – racconta con un sorriso contagioso – mi sono fatto ambasciatore delle necessità di parenti, amici, vicini e di tutto il comitato rionale che rappresento. Così con dal mio portafoglio personalizzato Guglielmo Lippi, che disegnò il manifesto del 1925, ho acquistato ben 51 biglietti". Esordio quindi con il botto per la vendita 2025, che punta a migliorare i 32.502 biglietti staccati lo scorso anno.

La prevendita proseguirà fino al 6 gennaio al prezzo di 40 euro; prezzo che salirà a 50 euro dalla Befana in poi. In Cittadella la biglietteria sarà aperta dal lunedì al giovedì (9-13/15-18) oltre al venerdì (9-13/15-17), ma saranno previste aperture straordinarie nei giorni 14,15,21 e 22 dicembre (15,30-19). Il Carnevale si avvicina e, come dice Giuliano: "meglio affrettarsi".

Sergio Iacopetti