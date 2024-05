Le stelle al merito per due dipendenti

Quest’anno, due dipendenti del cantiere navale Benetti sono stati insigniti della prestigiosa “Stella al Merito del Lavoro”, conferita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Elvira Calderone.

Questo riconoscimento premia i dipendenti per la loro abilità, operosità e buona condotta morale sul posto di lavoro. Per Benetti sono stati premiati i nuovi “Maestri del Lavoro”. Maria Rosa Remedi e Cosimo Berardinetti per il loro eccezionale contributo dato nel corso degli anni alla crescita dell’azienda. "La loro dedizione, competenza e impegno per il successo della nostra azienda – dicono i vertici di Benetti – sono stati determinanti e di ispirazione per le nuove generazioni".

La cerimonia di premiazione si è svolta a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. In rappresentanza del comune di Viareggio era presente l’assessore Alessandro Meciani.