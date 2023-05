Le opere della pittrice russa contro le guerre

Numeri da record, nei primi giorni oltre 1000 visitatori, per la mostra di Alisa Yoffe (foto) che resta aperta fino al 18 giugno con ingresso libero tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. Il percorso espositivo, calato alla perfezione negli spazi della ex Marmi, propone una serie di disegni realizzati appositamente per questo evento artistico. Opere che raccontano e denunciano la drammaticità della guerra in quanto tale e i totalitarismi. "La guerra- racconta Alisa Yoffe al telefono- è una esperienza terribile. Ho dovuto lasciare la Russia dove mi sono formata e ho lavorato fino all’inizio del conflitto". La mostra ospita anche un omaggio ai capolavori conservati nei musei italiani.

m.n.