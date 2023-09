Le note dei Kinnaraindossano la solidarietà Sabato alle 21, i musicisti viareggini si esibiranno in un concerto di beneficenza a Villa Bertelli, con ingresso a offerta per l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla sezione di Lucca. In caso di pioggia, l'evento si terrà nel Giardino di Inverno. L'omaggio a Fabrizio De Andrè sarà "E si son presi i nostri cuori". Prenotarsi allo 0584 787251.