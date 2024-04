Le note degli Idem per Medici senza Frontiere

Quando la musica diventa solidarietà: venerdì alle 22 il FreeSound Live Club in via di Montramito ospita un concerto per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere, organizzazione indipendente che opera per salvare vite nel cuore dei conflitti, delle epidemie e delle catastrofi naturali.

Si esibiscono gli Idem. Incertezze dell’era moderna (nella foto). Il gruppo è composto da: alla chitarra Guido Pietrini, al basso Andrea Pietrini, alla batteria Riccardo Lapasin Zorzit. Le voci sono di Daniele De Plano e Max Strata.

La musica ancora una volta come linguaggio universale e come stumento, anche in questa occasione, di solidarietà e di pace. Non resta che vivere questo momento di emozioni.