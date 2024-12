Le misteriose ’elfe’ hanno addobbato tutto il paese di Azzano

Azzano quest’anno ha un sapore davvero magico. Grazie alla volontà di un gruppo di signore residenti – abili ’elfe’ che vogliono rimanere nell’anonimato – che per settimane hanno cucito e confezionato addobbi da mille e una notte per impreziosire il borgo.

Le fatine di Azzano hanno utilizzato materiale riciclato e comunque compatibile, come alloro e abete, e hanno posizionato corone ad ogni palo della luce, nastri natalizi ad impreziosire tutte le ringhiere, personaggi divertenti con abiti da festa a cantare fuori dalla chiesa e composizioni totalmente ’eco’ disseminate ovunque.

Un’opera bellissima e silenziosa che ha fatto da elemento attrattivo per tanti curiosi arrivati ad esplorare le vie di Azzano. "Non possiamo che esprimere soddisfazione – sottolinea l’assessore Valentina Mozzoni – per un’iniziativa che è nata in modo spontaneo ma che rappresenta un esempio civico di amore per il proprio territorio davvero lusinghiero. Sarebbe bellissimo in futuro che anche altre frazioni potessere recuperare questo spirito di comunità così suggestivo"