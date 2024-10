Le mani giganti di Quinn. Restano fino al 10 novembre. Dopo l’effetto boom sui social

Tutti i contenuti pubblicati sul canale Instagram del Comune, Pietrasantaexperience, hanno collezionato centinaia di like, condivisioni e commenti. Ma è stata l’intera community del social a certificare il successo di “Building Bridges”, la maxi installazione di Lorenzo Quinn che da aprile svetta in piazza XXIV Maggio a Tonfano, con storie e post pubblicati dagli utenti che hanno sfondato quota mille. E per le ormai celebri “mani giganti”, la permanenza a Marina di Pietrasanta proseguirà fino al 10 novembre, dopo la proroga varata dalla giunta.

"Il riscontro mediatico è stato di grande impatto – sottolinea il sindaco Alberto Giovannetti – solo guardando ai contenuti etichettati con l’hashtag #buildingbriges e localizzati su Tonfano ne abbiamo tracciati oltre 630. Ma nei mesi estivi, in particolare, sono stati innumerevoli i contributi degli utenti senza indicazioni specifiche, impossibile perfino tenerne traccia. Con i nostri post e storie, invece, abbiamo raccolto una media di interazioni compresa fra 350 e 600 per singolo contenuto". Il “ponte di braccia” di Quinn, infatti, celebra i valori universali dell’umanità, saggezza, speranza, amore, aiuto, fede e amicizia: sei coppie di mani giunte, alte 4 metri, simbolo di un messaggio di pace e speranza. Quella appena iniziata, invece, sarà l’ultima settimana di permanenza a palazzo comunale per “Les Joies du Sport - Immagini ed emozioni dal ’900”, la mostra promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Museo della Grafica di Pisa, il Comune e l’Ateneo pisano: giovedì i rappresentanti delle due municipalità si ritroveranno proprio nella sala del consiglio comunale per sottoscrivere un accordo di reciproca valorizzazione e promozione sull’asse sport-cultura.