Le info dal Comune arrivano sul telefonino

Cittadini sempre aggiornati in caso di emergenza con “Alert System”. Registrandosi al sistema (basta digitare "alert system" sul web) sarà infatti possibile ricevere tutte le notizie di avviso e di allerta in caso di emergenza, quali ad esempio precipitazioni, frane, incendi e per qualsiasi ulteriore necessità di Protezione Civile ma anche su eventuali guasti elettrici, idrici o interruzioni stradali. Uno strumento efficace, affidabile, semplice da utilizzare, attivo 24 ore su 24 e gratuito che permette a tutti i cittadini di essere informati tempestivamente.

"Essere informati sulle varie criticità è fondamentale per poter prevenire i rischi e attuare tutte le misure previste dai piani di Protezione Civile", spiega l’assessore competente in materia Fabio Zinzio. Il funzionamento è semplice: una voce pre-registrata comunica il messaggio direttamente al numero telefonico indicato. La società che ha fornito il servizio, la ComunicaItalia di Roma, è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici, ma affinché il servizio sia più efficace può essere molto utile ampliare i recapiti a disposizione. È possibile scaricare l’App di Alert System per poter ricevere i messaggi di allerta direttamente sul proprio dispositivo mobile. Ulteriori informazioni si trovano sul sito del comune di Massarosa.

"Rapidità e capillarità nelle informazioni sono fondamentali in caso di emergenza – sottolinea la sindaca Simona Barsotti –; da qui l’appello a tutti i cittadini a dotarsi degli strumenti necessari che mettiamo a disposizione".