Le due settimane del Puccini in rosa. Vela, musica e arte aspettando il Giro

"Le immagini di Torre del Lago, per bellezza, saranno seconde solo a quelle di Roma". Sarà l’entusiasmo, sarà l’arte della politica, o magari una sincera convinzione: fatto sta che all’assessore allo sport Rodolfo Salemi brillano gli occhi nel presentare gli eventi collaterali alla partenza del Giro d’Italia da Torre del Lago. La rassegna non poteva che chiamarsi "Puccini in rosa" e racchiude in due settimane una serie di eventi per tutte le età e per tutti i palati. Con un fil rouge, quello della bicicletta e dell’attesa per la partenza dal Belvedere di Torre del Lago - "sì, dal Belvedere", sottolinea Salemi – della sesta tappa del Giro d’Italia, in programma giovedì 9 maggio.

"Puccini in rosa è una serie di eventi che abbiamo pensato come amministrazione comunale insieme alle associazioni culturali, di volontariato e sportive, e alle categorie di Torre del Lago – spiega l’assessore –; abbiamo iniziato a ragionarne già a novembre con una serie di incontri che abbiamo tenuto alla circoscrizione della frazione, guidati dalla volontà di creare qualcosa di importante: è la prima volta nella storia del Giro che la partenza è a Torre del Lago, e l’evento cade oltre tutto nell’anno delle celebrazioni per il centenario dalla morte del maestro. Per questo, ritenevamo giusto che questo giorno fosse vissuto come una festa da tutta la frazione. Il programma è appetibile per tutti gli appassionati di ciclismo, amatori compresi".

La rassegna si apre questo fine settimana con "Le vele classiche di Puccini", raduno di barche d’epoca organizzato in collaborazione con il Circolo velico di Torre del Lago, sulle note del maestro. Sabato 4 maggio arriva l’Aperirosa, a cura del Carneval Puccini: dalle 16 alle 21, sul Viale Puccini (tra via Trittico e via Aurelia), le attività commerciali mettono a disposizione stand, area giochi, aperitivo e momenti di festa. Il giorno dopo, alle 9, tutti in piazza Mazzini per ‘Deejay Ten’, corsa amatoriale di 10 chilometri tra le strade di Viareggio (le iscrizioni sono ancora aperte): "Un modo – sottolinea Salemi – per mettere in mostra la nostra città grazie alle riprese aeree. Quella di Viareggio sarà l’unica tappa del centro Italia. Di solito la fanno a Firenze; abbiamo dovuto battere la concorrenza di città importanti per portarla qui". Sempre domenica, Torre del Lago si anima con ‘Aspettando il Giro’, dalle 12 alle 19 nell’area della Misericordia: spazio al villaggio enogastronomico, alla camminata in rosa, alla pedalata in rosa e a ‘Bimbiagiro’. In caso di pioggia, l’evento si terrà a ridosso dello stadio Ferracci. Lunedì, alle 10,30, alla Gamc i giornalisti Giovanni Lorenzini, Roy Lepore e Massimo Guidi presentano agli studenti del liceo sportivo di Viareggio l’edizione aggiornata del libro "Giro e Versilia: binomio vincente". Mercoledì 8, dalle 18,30, in piazza della Pace arriva la carovana ufficiale del Giro: ci sarà un aperitivo con bicchieri brandizzati per i cent’anni di Puccini che potranno essere ‘acquistati’ dai partecipanti con un’offerta libera che sarà devoluta alla Fondazione Tiamo. Giovedì 9, spazio a "Acqua, vela e note" dopo – sport e musica sul Lago – e a "Sono biciclista!", visite guidate a prezzo ridotto a Villa Puccini.

E proprio giovedì è il giorno clou: alle 9 apre il villaggio sul Belvedere, mentre alle 13 parte la tappa da Torre del Lago. Sabato 11 Torre del Lago torna a vestirsi a festa con "Salutando il giro" (stand, aree giochi e divertimento) e domenica 12, con partenza e arrivo in Cittadella, occhi puntati sulla "Granfondo della Versilia".

DanMan