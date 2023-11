Le Caterine di Alessandra Ferretti a Ravenna

La pittrice Alessandra Ferretti, viareggina, riporta a Ravenna, il 25 novembre, le sue Caterine. (foto). Nella seconda mostra nella vetrina della Cassa si ritrova il leggendario personaggio di una favola antica. Dante incontra a Ravenna l’amata Beatrice con le damigelle, Dante fa un omaggio floreale alla coppia di tangueri romagnoli e Flaminia piccola (figlia della pittrice) mostra il quadro che la ritrae nel suo sogno d’attrice. Un Pinocchio protetto dalla Fatina in un mosaico infantile e intenso. Le scene hanno come protagoniste le Caterine, del biscotto che piace ai ravennati per ricordare la leggenda che suggello’ l’amore della sartina e del pasticcere che inventò il dolcetto per l’amata. È un omaggio a Ravenna della pittrice che riconosce la sua bellezza e ringrazia per la decennale ospitalità.