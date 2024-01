Le Befane della Versilia. Una tradizione antica più forte di Babbo Natale. Tutti gli appuntamenti

VERSILIA

Da Torre del Lago a Forte dei Marmi l’Epifania non porta via nulla, men che meno le feste: annuncia invece l’arrivo del Carnevale.

La Befana si moltiplicherà anche a Viareggio. Al Varignano un doppio appuntamento. Oggi pomeriggio “Arriva la Befana”, chiamata da Cantiere Sociale, Parrocchia della Resurrezione e Collettivo Dada Boom è per oggi pomeriggio. Dalle 15,30 in piazza Karlovy Vary grandi e bambini potranno avere calze e cioccolata calda. Dalle 18, allo spazio Ri.Cre.Azione, concerto “Teatrazz. Nuove esperienze di eresia musicale“. Domani anche l’Associazione Tartarughe Lente dà appuntamento con la Befana per merenda, tanti regali e la possibilità di offerte, alle 15 e 30 sul Belvedere delle Maschere. A Torre Del Lago “La Befana vien dal Lago” il 6 gennaio, sui dragoni dell’Associazione CKV. Alle 15 e sbarcheranno al Parco della Musica del Gran Teatro dove, fino alle 18, si terranno l’esibizione del “Corpo Musicale Giuseppe Pardini”, la tradizionale lotteria di beneficenza, e animazioni per i bambini.

Feste anche a Forte dei Marmi: a Villa Bertelli, oggi alle 17, c’è “Epifania in Musica”, un concerto per pianoforte della classe di insegnamento dei Maestri Paolo Rinaldi e Roberta Bambace, con le musiche di Bach, Mozart, Beethoven, Chopin e Brahms. Domani alle 15 la Befana arriva in piazza Garibaldi, con giochi e dolci per i bambini. Quella che atterrerà a Pietrasanta sarà una Befana nel segno della tradizione e dell’attenzione all’ambiente. La prima tappa è oggi alle 16 in centro storico: la Befana di Capezzano Monte, insieme ai Re Magi e al gruppo storico paesano, con alcuni componenti della Filarmonica locale e del Coro Versilia, si fermerà a salutare i bambini prima di proseguire verso le colline dove i festeggiamenti consinueranno con canti, balli e golosità. Sempre oggi, alle 17, in sala dell’Annunziata al Sant’Agostino, Stefania Luisi dell’associazione culturale “La noce a tre canti” racconterà “Una calza piena di storie”. Oggi alle 18 la Befana della contrada La Cervia sarà in giro alle Prade, insieme ai suoi aiutanti. E durante il pomeriggio ci si potrà imbattere anche nella Befana “green” del gruppo GoVersilia che, dopo un primo sopralluogo in spiaggia, a Marina di Pietrasanta, raggiungerà la frazione di Valdicastello. L’eco-Befana pulirà la spiaggia domani dalle 10.30 con l’iniziativa “La Befana vien dal mare”. Eventi anche a Solaio.

Ma è Capezzano Pianore, soprattutto, che vuol dire Befana, con la sua tradizionale festa, attesa da grandi e piccoli. La rassegna sul piazzale della Chiesa e “Aspettando la Befana” in via Italica, organizzata dal Ccn Le Botteghe della Befana, che dalle 19,30 alle 24 vedrà la parata della Befana con canti, musica live, animazioni FluoParty e attività per bambini, tra cui giochi in legno di Versilia Bimbi. Anche via Vittorio Emanuele a Camaiore sarà percorsa, dalle 15 alle 18,30, dalle Befane che effettueranno sette fermate con intrattenimento, musica e pentolaccia. Festa e solidarietà a braccetto alla pasticceria da Rossano, dove oggi dalle 16 alle 21 è in programma “Una befana per il Meyer”, giornata tra dj set, necci del Rione Nocchi e canti con le Befane per contribuire a favore dell’Ospedale Pediatrico di Firenze.

Domani la festa si sposterà, come da tradizione, nel borgo di Marignana con animatori, mercatini, artisti di strada e le Befane che si caleranno dal tetto del campanile. Adulti e bambini, dalle 9, potranno camminare con percorsi lungo Camaiore e intorno al Borgo della Befana con giochi e dolci in regalo, pranzare nei locali della Proloco e assistere, alle 14 e 45 all’arrivo della Befana. Il Comune di Seravezza vedrà, tra le sue frazioni e le sue strade, la visita della vecchietta più amata con i suoi befani. Oggi, dalle 16, da piazza Matteotti, a cura della Pro Loco locale in collaborazione con l’associazione La Compagnia del Miccio, la Befana sull’asinello sarà per le vie di Querceta, e a partire dalle 19 visiterà, a Seravezza, le case dei bambini e consegnerà regali. Domani, dalle 15 in piazza Carducci, con artisti di strada e stand gastronomici, si assisterà alla discesa della Befana, in contemporanea con la festa in piazza Europa, a Ripa, a cura della contrada La Lucertola.

E “Arriva, Arriva la Befana” anche nei paesi di Pruno, Volegno e Cardoso, dove dalle 18 di questo pomeriggio si potrà assistere al tradizionale giro per le vie dei paesi con la banda e canti popolari. Si proseguirà con “La Befana vien di notte” a Levigliani, dalle 19,30, dove street food, live music e animazioni precederanno il volo della befana. Appuntamento confermato anche a Bozzano, nel comune di Massarosa, con il Corpo Musicale Giacomo Puccini e la Banda e i Cantori che per tutta la sera della vigilia accompagneranno l’arrivo della Befana. Che in Versilia a dire il vero diventa "Pefana", e spesso "Pefano".

Gaia Parrini