Lavoro in bagni o ristoranti. Cuochi e camerieri/e

1 CUOCO E 1 AIUTO CUOCO

Bagno Soleado di Marina di Pietrasanta cerca per preparazione partita, capacità di lavorare in team. Da Marzo a Novembre 2025 turno pranzo. Per candidarsi 3495444398 o cv a [email protected]

CAMERIERE/A DI SALA

Ristorante Quarto Platano, Forte dei Marmi cerca

anche senza esperienza. Da subito a tempo indeterminato con orario da concordare. Cv a [email protected].

ADDETTO/A PULIZIE

Bagno Bruno Forte dei Marmi cerca per pulizia cabine, pulizia locali, riordino spazi comuni. Esperienza di 2 anni, ottima conoscenza lingua italiana, patente B. Dalle 6 alle 11.00 per 6 giorni su 7. Da maggio ad agosto. Per candidarsi 3383893431 o allo 058489972 o inviare il cv a [email protected]