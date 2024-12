"Lavoriamo in sinergia su tutti i livelli per provare a impedire questi tagli"

Intervengono sulla questione degli accorpamenti anche Federico Gilardetti, consigliere Provinciale e Lorenzo Borzonasca, consigliere comunale di Pietrasanta.

"Una notizia positiva, soprattutto per il nostro territorio, considerando il caso Stagi-Marconi: un eventuale accorpamento porterebbe ulteriori tagli a un sistema scolastico pubblico già ampiamente sotto pressione. Tuttavia, questa sospensione non deve farci abbassare la guardia. Il nostro obiettivo resta quello di impedire accorpamenti anche in futuro, lavorando su più livelli per contrastare una logica meramente numerica e garantire un diritto all’istruzione di qualità, con personale qualificato e stabile".

"Contestualmente - aggiungono -, sollecitiamo gli enti competenti a portare a termine nei tempi previsti i lavori in corso sulle strutture scolastiche, così da offrire ambienti all’avanguardia e contribuire a contrastare il problema delle poche presenze. Purtroppo, la maggioranza a Pietrasanta non ha dimostrato la stessa determinazione, astenendosi alla votazione zonale con la scusa di tecnicismi e oltre a qualche comunicato tardivo, non si è mai davvero opposta alle politiche scolastiche imposte dal governo. Per questo si rinnova l’invito che solo lavorando in sinergia su tutti i livelli – zonale, provinciale e regionale – potremo far cambiare idea al governo e provare a impedire questi tagli, valorizzare le nostre strutture e tutelare il futuro del nostro sistema scolastico".