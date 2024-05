Lavori sulla rete idrica. Stop all’acqua nella case della Darsena e di Torre

Dalle 22 di martedì 7 alle 06 di mercoledì 8 maggio, e comunque fino a termine lavori, a causa di un intervento manutentivo straordinario sulla rete idrica, verrà sospesa l’erogazione dell’acqua potabile nel quartiere Darsena e nella frazione di Torre del Lago. Le aree interessate dal disservizio, a cavallo tra Viareggio e Torre del Lago: lato Genova, da Via dei Comparini (nel tratto da Via dei Lecci alla linea ferroviaria Genova – Roma); lato monti, dalla linea ferroviaria Genova – Roma; lato mare, da Via dei Lecci, Via Papa Giovanni XXIII, Via Venezia; lato Pisa, dal Canale La Bufalina. Alla conclusione dei lavori e per alcune ore successive, inoltre, potranno verificarsi fenomeni transitori di torbidità che si esauriranno lasciando scorrere l’acqua dai rubinetti per pochi minuti.