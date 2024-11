Lavori sul territorio. Opere da 500mila euro

La giunta approva importanti lavori per quasi 500mila euro: dalla realizzazione di un impianto sportivo in erba sintetica alla scuola Ugo Guidi, all’adeguamento dell’impianto idrico antincendio dello stadio comunale Necchi Balloni, interventi di manutenzione straordinaria per il contenimento dei consumi energetici nei fabbricati comunali di via dell’Acqua e via Olmi e nuovo by-pass idraulico al km 126+412 dell’autostrada A12 per risolvere il problema degli allagamenti in Vaiana. "Alcuni – dichiara il sindaco Bruno Murzi – andranno a risolvere importanti criticità sul territorio, come il nuovo by pass idraulico per ridurre le problematiche di allagamento in Vaiana, e rappresentano un investimento significativo per il futuro della città e testimoniano l’impegno dell’amministrazione nel rispondere alle esigenze della comunità".

Approvato il progetto esecutivo, per 40mila euro, per la realizzazione di un nuovo by-pass idraulico al km 126+412 dell’autostrada A12 in corrispondenza dell’abitato di Vaiana, finalizzato a migliorare la gestione delle acque e a prevenire criticità idrauliche nell’area interessata.

Prosegue l’attenzione dell’amministrazione verso le famiglie che abitano gli immobili comunali adibiti a residenza abitativa di emergenza. "Abbiamo approvato – spiega il sindaco Murzi – investendo 100mila euro, il progetto esecutivo di interventi di manutenzione straordinaria per il contenimento dei consumi energetici negli alloggi popolari di via dell’Acqua e via Olmi con sostituzione caldaie e di infissi".

Investimenti anche nel settore sportivo scolastico con l’approvazione del progetto esecutivo, per 180mila euro, per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo in erba sintetica alla scuola Guidi che andrà ad offrire agli studenti un luogo sicuro. Sempre in ambito sportivo via all’adeguamento dell’impianto idrico antincendio dello Stadio Comunale per 160mila euro. "Questi lavori sono il risultato di una visione di lungo periodo – conclude Murzi - per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e la valorizzazione delle strutture pubbliche"