Lavori Rfi per migliorare la rete ferroviaria

Non mancheranno i disagi per i pendolari del treno sulla linea Pisa-La Spezia, dove dal 7 gennaio al 27 giugno Rfi ha messo in cantiere una serie di lavori di potenziamento tecnologico e di manutenzione della rete. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) prevedono: l’installazione del nuovo sistema Ertms, il rinnovo dei binari, la manutenzione straordinaria al ponte ferroviario a Pietrasanta e la nuova configurazione della stazione di La Spezia Migliarina. Inoltre, RFI fornirà assistenza alla realizzazione del nuovo sottopasso alla stazione di Viareggio (opera programmata dal comune di Viareggio). Un’opera attesa da tempo e inserita, come si sa, nei programmi della giunta Del Ghingaro. Ma ancora il sottopasso non è stato messo in gara. Il progetto prevede il collegamento (solo pedonale e ciclabile) tra il piazzale della Pam da una parte e di via San Francesco dall’altra. Rfi, in ogni caso, avrà il solo compito di fornire assistenza.

Rfi invece provvederà a rendere i collegamenti ferroviari più moderni. E così tra Viareggio ed Arcola dal 7 gennaio al 27 giugno (durante le ore diurne) saranno avviati i cantieri per realizzare l’Ertms (European Railway Traffic Management System). Si tratta del più evoluto sistema per la supervisione e il controllo della circolazione dei treni. L’opera è finanziata con risorse del Pnrr.

Inoltre, dal 7 gennaio al 30 aprile tra Massa e Sarzana (durante le ore notturne) saranno rinnovati 13 chilometri di binario. L’investimento totale da parte di RFI è di 65 milioni di euro.