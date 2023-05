Lavori ancora in corso Il nuovo look sui Viali Ma i divieti di accesso scattano già da sabato

VIAREGGIO

Chiaramente, per l’arrivo della corsa il Comune ha imposto alcune modifiche alla viabilità con una serie di provvedimenti che saranno in vigore, tra alternanze e sovrapposizioni, già a partire da questo sabato. Nello specifico, per tutta la giornata di sabato (dalle 6 alla mezzanotte) sarà istituito il divieto di sosta e di transito in piazza Puccini e nel prolungamento di via Marco Polo, tra viale Buonarroti e viale Carducci. Sempre in piazza Puccini, lato sud (tra viale Carducci e l’Esplanade) il medesimo provvedimento sarà in vigore dalle 19 di lunedì alle 23 di martedì. Il divieto di transito e di sosta scatterà anche in viale Puccini, a Torre del Lago, tra l’Aurelia e via Trittico, dalle 14 alla mezzanotte di domenica.

La viabilità sarà regolamentata, anche temporaneamente, in varie zone della città. Il divieto di sosta scatterà sul lato mare del viale Carducci, tra via Saffi e piazza Mazzini (dalle 19 di domenica alle 21 di martedì); su tutta l’area di piazza Mazzini (dalle 7 di domenica alle 21 di martedì); su viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, tra piazza Mazzini e via Zanardelli (dalle 19 di lunedì alle 23 di martedì); su tutto il piazzale Papa Paolo VI (dalle 17 di lunedì alle 21 di martedì); in via Foscolo, lato mare, nel tratto tra via Mazzini e via Verdi (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via D’Annunzio e viale Buonarroti, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Leonardo e piazza Mazzini (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via Leonardo, ambo i lati, tra viale Carducci e viale Buonarroti (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via IV Novembre, ambo i lati, tra via Leonardo e via Vespucci, e in via Leonardo nel tratto tra viale Buonarroti e via IV Novembre (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via XX Settembre, ambo i lati, tra via Buonarroti e via IV Novembre (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via Verdi, ambo i lati, tra viale Manin e via Foscolo (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via Colombo (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via Catalani, tra l’arenile e via Buonarroti, e in via Buonarroti tra piazza Puccini e via Sadun (dalle 19 di lunedì alle 21 di martedì); in via Gioia (dalle 6 alle 22,30 del martedì); in via Mentana, sia lato nord che lato sud (dalle 6 alle 22,30 del martedì); all’intersezione tra via Leonardo e via Maroncelli, per 15 metri su ogni braccio (dalle 6 alla mezzanotte del martedì); in via Buonarroti, da via Vespucci a via Gioia, lato monti (dalle 8 di martedì alle 11 di mercoledì).

Parallelamente, scatterà il divieto di transito in diverse strade: su tutta piazza Mazzini (dalle 7 di domenica alle 21 di martedì); in viale Belluomini, viale Carducci e viale Manin, tra piazza Mazzini e via Zanardelli (dalle 5 alle 23 di martedì); in tutto il piazzale Papa Paolo VI (dalle 6 alle 21 di martedì); in via Foscolo e viale Buonarroti (dalle 6 alle 21 di martedì); in via D’Annunzio, via Leonardo tra via IV Novembre e via Carducci, in via IV Novembre tra via Leonardo e via Vespucci; in via XX Settembre tra via IV Novembre e piazza Mazzini; in via Verdi tra via Foscolo e viale Manin, in via Colombo, in via Catalani tra viale Belluomini e viale Buonarroti, in via Gioia e in via Mentana (dalle 6 alle 21 del martedì).

Per quanto riguarda il martedì, dalle 6 alle 23 (e comunque finché risulterà necessario), sono state emanate ulteriori limitazioni della circolazione: divieto di transito in viale Einaudi, in direzione mare, tra via Fratti e viale Belluomini; divieto di transito in via Zara, in direzione mare, tra via Fratti e viale Belluomini; divieto di transito in via Marco Polo in direzione mare tra via Aurelia e viale Carducci; divieto di transito in via Vespucci in direzione mare tra via Paolina e viale Carducci, con obbligo di svolta in via Paolina; divieto di transito in viale Manin, direzione nord, da via Machiavelli, on obbligo di svolta su quest’ultima in direzione monti; divieto di transito in via Foscolo, in direzione nord, da via Machiavelli con obbligo di svolta su quest’ultima in direzione monti; divieto di transito in via IV Novembre tra via Mazzini e via Vespucci; divieto di transito (eccetto residenti) fino a via Foscolo, su tutte le strade, con direzione monti-mare tra corso Garibaldi e piazza Mazzini.

Ovviamente, i provvedimenti non riguarderanno i veicoli riferibili in ogni modo all’organizzazione e all’allestimento, oltre al carro di Carnevale (il vincitore dell’edizione 2023 di Jacopo Allegrucci) che sarà posizionato in piazza Mazzini per ‘accogliere’ il passaggio della corsa. Per facilitare la ricezione da parte della cittadinanza, la squadra segnaletica della Polizia Municipale provvederà al posizionamento della segnaletica stradale relativa alle modifiche dei prossimi giorni.

RedViar