Lavori all’illuminazione. Strada chiusa due giorni

Per l’esecuzione dei lavori di sostituzione del cavo elettrico che serve l’illuminazione pubblica a Mulina, nel tratto che va dal ristorante Molinette fino all’altezza della scuola dell’infanzia “Martiri di Mulina”, il Comune di concerto con la ditta che eseguirà la manutenzione straordinaria ha chiesto alla Provincia di Lucca la chiusura della strada proprio nel tratto urbano di Mulina. La strada provinciale rimarrà comunque aperta per il passaggio dei mezzi di soccorso e per il trasporto pubblico locale. La chiusura avverrà dalle 8,30 alle 11,30 per due mattine, domani e giovedì, salvo slittamenti per condizioni metereologiche avverse. L’interdizione al traffico è resa necessaria per permettere alla ditta di lavorare con due camion con cestello elevatore che potrebbero in alcuni tratti occupare tutta la sede stradale. L’intervento di riparazione dell’illuminazione pubblica metterà fine alle continue interruzioni che erano state registrate i mesi scorsi.