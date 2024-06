Lavori alle infrastrutture. Arriva la rete interrata nelle frazioni collinari

Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale: martedì partiranno i lavori per il potenziamento della rete in un’ampia porzione del territorio collinare, tra via Dietromonte, Metato, Lombrici, Casoli, Gello, Rombolo e Cocciorini.

I tecnici dell’azienda rinnoveranno una parte degli impianti attraverso l’installazione di componentistica digitalizzata che assicurerà qualità e continuità del servizio elettrico, e attiveranno una nuova linea di media tensione interrata, più resistente ed efficiente, in un lungo tratto uscente dalla cabina di Lombrici, che sostituirà un conduttore aereo eliminando pali e cavi con benefici per l’ambiente e il paesaggio.

I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio: la corrente sarà staccata martedì dalle 9 al primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi di utenze delle vie e località suddette. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.