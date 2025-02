Lavori alla piscina ’Frati’: "Progetto modificato, l’impianto sarà eccellente"

"Nessun problema con la piscina comunale". A calmare le acque, giusto per restare in argomento, sono le liste di maggioranza. "Puntualmente si alza il livello di nervosismo dell’opposizione sfascista – scrivono Pd, Orgoglio Massarosa e Sinistra Comune – via via che l’amministrazione si appresta a raggiungere obiettivi strategici a vantaggio della comunità. E così, dopo l’apertura della scuola di Quiesa, ora è nel mirino la ristrutturazione della piscina".

Secondo la maggioranza, però, la crociata sulla piscina partirebbe da presupposti errati. "Le stesse fonti tecniche a cui si appellano i consiglieri di centrodestra non fanno che confermare che il progetto iniziale sulla piscina ha dovuto essere integrato con una variante che assicurasse interventi strutturali sul piano vasca che, in corso d’opera, si sono rivelati indispensabili per consegnare alla comunità un impianto d’eccellenza dal punto di vista della sicurezza e della fruibilità a tutti i livelli. Continuano i consiglieri paventando una precarietà dal punto di vista della vulnerabilità sismica sul tetto, anch’essa già risolta dagli studi effettuati che hanno dato risultati positivi sulla tenuta statica".

"Dopo la scuola di Quiesa e la piscina, abbiamo già capito che il prossimo obiettivo da demolire sarà l’asilo nido di piano di Mommio, anche esso finanziato dai fondi del Pnrr – si chiude la nota della maggioranza –; la verità è che, seppur fra mille difficoltà dovute alla gestione di finanziamenti particolarmente complicati, l’amministrazione ha aperto una scuola che sembrava destinata alla chiusura definitiva, restituirà una piscina d’eccellenza".