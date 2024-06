Lavori al Museo Mitoraj . In conclusione il parco verde

Inizia a prendere forma la nuova “piazza verde” in via Oberdan, futuro accesso al museo Igor Mitoraj: sul lato Massa sono stati messi a dimora sia l’imponente olivo monumentale, sia il primo filare di piante da frutto ornamentali; dalla parte opposta verrà invece posizionata, a cura della Fondazione Mitoraj, la scultura in bronzo “Corazza” dell’artista polacco, sul basamento già pronto ad alloggiarla. "A breve sistemeremo il tappeto erboso – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci, in riferimento alla parte ancora coperta di terra – quindi, effettuata la posa della scultura, apriremo questa prima porzione dell’area museale offrendo un nuovo, grande giardino al cuore di Pietrasanta". In dirittura d’arrivo la finitura della scalinata in marmo bianco, fronte via Oberdan; sotto la copertura del vecchio mercato si continua a lavorare sull’impiantistica e sulle strutture portanti per accogliere gli infissi. Sarà poi la volta della pavimentazione e, per ultima, l’installazione delle parti in vetro. A completamento di pavimentazioni, impianti, infissi, scala interna e ascensore (entro fine 2024) il museo sarà in parte fruibile.