Lavori a Palazzo Quartieri. La biblioteca trasloca. A Villa Bertelli per 2 anni

La biblioteca sta per traslocare al primo piano di Villa Bertelli, dove rimarrà per almeno due anni. Infatti a ottobre partirà l’atteso intervento di messa in sicurezza sismica di Palazzo Quartieri (che durerà circa un anno) e, a seguire, verranno fatti i lavori al primo e secondo piano secondo la progettazione già varata dall’amministrazione per il completamento dell’edificio. Difficile stabilire quindi quando l’intero immobile sarà di nuovo fruibile nella sua interezza. A giorni sarà avviato intanto il cantiere per adeguarlo agli standard sismici: non ci saranno modifiche sostanziali della geometria dell’immobile ma piccole modifiche interne per l’inserimento di elementi strutturali propedeutici alle verifiche sismiche, saranno inoltre finalizzati anche alla sistemazione successiva dei piani superiori. L’importante investimento, per un costo di 1,2 milioni di euro, consentirà di realizzare tutti i lavori strutturali per poi poter arrivare ai lavori di finitura e di allestimento.

"L’obiettivo – spiega il sindaco Bruno Murzi – per noi è sempre stato quello di fare d Palazzo Quartieri il ’Palazzo della cultura’ e di metterlo a disposizione della comunità. Proprio com’era avvenuto nel 2018 con la nuova biblioteca comunale che ha subito rappresentato per la cittadinanza e, in estate per i turisti, un centro particolarmente attrattivo sia di aggregazione che da un punto di vista culturale. Dopo il doveroso intervento di adeguamento sismico e la messa a punto dei piani superiori, potremmo finalmente pensare a Palazzo Quartieri come a un polo culturale in grado di offrire attività e servizi di livello nel cuore pulsante del paese. In vista dei lavori abbiamo già spostato l’ufficio informazioni turistiche al Fortino e incaricato una ditta di traslocare libri e materiale tecnologico a Villa Bertelli, precisamente al primo piano dove abbiamo individuato gli spazi più adeguati per ospitare la biblioteca a lungo termine".

Francesca Navari