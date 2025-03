Lavori a Motrone e Tonfano: "I cantieri rispettano i tempi"

I due maxi-cantieri avviati sulla Marina stanno rispettando i tempi previsti. Parola del sindaco Alberto Giovannetti e dell’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci, reduci da un sopralluogo utile per verificare l’andamento dei lavori. Quello sul lungomare di Motrone (da 750mila euro) riguarda la ristrutturazione del tratto tra piazza IV Novembre e il ponte sul fosso. Dopo gli scavi per le nuove fognature bianche, l’area di cantiere è ora sul lato monti dove prosegue la realizzazione della rete fognaria a cui seguirà la riqualificazione del marciapiede e la riasfaltatura dell’intera carreggiata.

Sindaco e assessore hanno poi fatto tappa al pontile di Tonfano (nella foto), dov’è in corso l’ultima fase di una riqualificazione suddivisa in lotti per un costo complessivo di oltre 420 mila euro. La pulizia delle strutture in acciaio, dei pali e dell’intradosso che compongono la rotonda finale è eseguita con l’ausilio di una piattaforma attualmente attiva lato Massa, di conseguenza inaccessibile. "La porzione opposta – spiega Marcucci – è libera per il passaggio pedonale. È stata una nostra precisa volontà quella di non chiudere mai completamente l’accesso al pontile anche durante le lavorazioni, che termineranno entro l’inizio dell’estate ma si accavalleranno inevitabilmente a momenti di buona affluenza". A seguire il cantiere si sposterà sul lato Viareggio, liberando la parte attualmente occupata.