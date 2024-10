L’attività della polizia municipale. Così gli agenti lavorano alla sicurezza

Sono dati importanti quelli del 2024 per quanto riguarda l’attività della Municipale, in particolar modo quella stradale. Come richiesto negli ultimi comitati di sicurezza in prefettura, la polizia locale si è presa carico di quasi la totalità degli interventi su incidenti, ben 122 da inizio anno ad oggi, liberando così le altre forze dell’ordine da questo impegno.

Il potenziamento del terzo turno –dalle 19 all’una per il momento, con l’organico a disposizione due volte alla settimana ma ampliato con le nuove assunzioni – ha permesso di prolungare ulteriormente il presidio sul territorio con attività che oltre alla sicurezza stradale riguardano anche edilizia, ambiente, attività giudiziaria in collaborazione con le altre forze dell’ordine.

Massimo l’impegno anche sul rispetto dei regolamenti con 80 procedimenti sanzionatori attivati nell’anno e sulla polizia ambientale, specie nella lotta agli abbandoni di rifiuti dove sempre più spesso si riesce ad individuare i responsabili grazie ad un’attività certosina di selezione e ricerca indizi che possano condurre agli autori. A questo si aggiunge la garanzia della attivazione in occasione di ogni emergenza che si verifichi sul territorio.

"Siamo davvero orgogliosi dell’impegno delle donne e degli uomini della nostra polizia municipale – commenta la sindaca Simona Barsotti –; non solo in termini di risultati, quello che si vede è solo una piccolissima parte del lavoro che svolgono, ma anche per la disponibilità e la capacità di collaborare con gli altri organi preposti a tutti i livelli sia in fase di repressione che di prevenzione".

Confermati anche in questi mesi i corsi nelle scuole di educazione stradale, fondamentali in ottica di prevenzione, così come il presidio di punti strategici dalle scuole stesse ai mercati, alle aree pubbliche, alla presenza crescente e ai controlli anche nelle molte frazioni del territorio. "Molto si è fatto molto c’è da fare a partire dal potenziamento dell’organico – conclude la sindaca – due nuovi agenti arriveranno e l’uscita dal dissesto ci permetterà di dare risposte importanti anche su questo fronte così come su ulteriori progetti di videosorveglianza attiva e dinamica. Ma l’aspetto più importante resta il piano complessivo d’azione sulla sicurezza che stiamo portando avanti con la prefettura e di cui la nostra polizia municipale è tassello imprescindibile".

RedViar