L’attesa dei campioni. Dalla Versilia a Viareggio chiusure e divieti di sosta

Aguzzate la vista dopo pranzo e all’orizzonte potrete scorgere le prime biciclette della lunga carovana del Giro d’Italia. Oggi, la tappa porta da Genova a Lucca, mentre domani la partenza è fissata dal Belvedere di Torre del Lago in direzione sud. Naturalmente, il passaggio della corsa in rosa comporterà alcune modifiche alla viabilità. Oggi si corre la tappa Genova Lucca con passaggio dei ciclisti dalla Versilia storica attesi tra le 16,20 e le 16 40 a seconda della media tenuta dal gruppo: la Sarzanese a Pietrasanta, la via Italica a Capezzano, viale Oberdan a Camaiore e infine Montemagno per andare in Freddana e poi a Lucca.

Seravezza. Oltre alla chiusura delle scuole, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli sulla via Aurelia, dalle 13 al termine del passaggio della corsa su entrambi i lati della strada. Inoltre, in via Ragazzi del ‘99, a partire dalle 13 nel tratto tra la caserma dei carabinieri e piazza Alessandrini sarà in vigore in divieto di sosta e verrà istituito il doppio senso di marcia.

Pietrasanta. Sull’Aurelia (da Montignoso a via Avis), in via Marconi (tra via Avis e piazza Matteotti), in piazza Matteotti (tra via Marconi e l’innesto di via Oberdan), in via Oberdan, piazza Carducci, piazza della Repubblica, via Garibaldi (tra via Sauro e via Valdicastello) e via Sarzanese (tra via Valdicastello e il confine con Camaiore) scatta il divieto di sosta dalle 10 e di transito dalle 13.30. I provvedimenti resteranno in vigore fino al completo passaggio della competizione.

Camaiore. I divieti di sosta con rimozione saranno in vigore su via Sarzanese, via Italica, via Vecchia Provinciale in località Frati, via Stadio, viale Oberdan, via Fondi, via Bellosguardo al bivio di via Tori, via Provinciale Est tra via Leccio e il cimitero di Montemagno dalle 11.30 alle 16.30.

Viareggio. Dopo aver superato Valpromaro, la carovana del Giro d’Italia si allontanerà in direzione di Lucca. In serata, i corridori si sposteranno a Torre del Lago, dove domani mattina è prevista la partenza in direzione di Rapolano Terme. Ma gli eventi correlati partiranno già dal pomeriggio odierno. E dunque scatteranno delle modifiche alla viabilità. Dalle 15 di oggi alle 19 di domani sono istituiti i divieti di circolazione e di sosta con rimozione coatta, su tutta l’area del Belvedere Puccini, del piazzale Arturo Toscanini, e su viale Puccini ambo i lati da piazza Toscanini al Belvedere. Divieto di sosta e di circolazione invece, dalle 5 alle 18 di domani, lungo via Bellini ambo i lati, via Boccherini ambo i lati, viale retro stadio Ferracci su tutta l’area, tutto il piazzale parcheggio Festival Puccini, su via delle Torbiere ambo i lati da viale Puccini a fine strada asfaltata, nel parcheggio (privato) con accesso da via delle Torbiere, lungo il viale Puccini ambo i lati, dal piazzale Toscanini (dove non già previsto) alla via Aurelia. Domani divieto di transito in viale Puccini nel tratto compreso tra la via Aurelia e il Piazzale Toscanini dalle 6 alle 15 e comunque fino a necessità cessate. Dalle 10.45 transito vietato anche in via Aurelia, da viale Puccini fino al confine con il Comune di Vecchiano. Ovviamente chiuse anche tutte strade che confluiscono con il viale Puccini e la via Aurelia. È infine interdetta la circolazione in ingresso alle rampe d’accesso alla Variante Aurelia in direzione Pisa da almeno 2 ore prima della partenza della Tappa (indicativamente alle ore 10.45).

A disposizione gratuita della cittadinanza, sono stati riservati 500 posti auto nell’area del parco “C’era una volta”, con accesso da via Camillo Benso Conte di Cavour.