L’assessore. Baccelli sale sul treno delle due ruote

Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità è salito ieri a Lucca sul convoglio predisposto per il convegno “Parole, pedali e Puccini”, un vagone messo a disposizione da Regionale, brand di Trenitalia, dedicato al trasporto bici collegato al treno locale Lucca-Viareggio. Un evento speciale, nell’ambito della tre giorni dedicata alla mobilità sostenibile e alla rigenerazione urbana organizzata dal Fiab.

Baccelli ha parlato di "Una giornata importante, un progetto concreto di itermodalità che nel futuro ci permetterà di utilizzare il treno per raggiungere le nostre piste ciclopedonali; pensiamo alla Tirrenica, che una volta completata sarà di 1000 chilometri da Roma fino al confine con la Francia; o la ciclabile Puccini, 35 chilometri, di cui stiamo progettando un tratto ulteriore dal lago di Massaciuccoli alla casa del maestro a Torre del Lago". L’assessore parla di "Occasione storica. Si può utilizzare il treno, magari per le tratte più lunghe, e poter scegliere di fruire delle nostre ciclabili. Con le nuove e-bike, sta cambiando lo stile di mobilità: non più bici solo come turismo, o solo come transito in città, ma in tanti casi come alternativa al veicolo privato. Quindi coniugare l’utilizzo della bici con l’uso del treno credo sia la scelta giusta e innovativa". Bacelli ha poi partecipato al Portus, al mercato ittico, al convegno “Rigenerazione urbana e ciclovie: verso una Toscana sostenibile”.