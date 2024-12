"Lascia nei nostri cuori la sua dolcezza"

La tragedia della piccola Sokhna ha scosso Viareggio e la Versilia, ma anche Santa Croce sull’Arno, dove la piccola viveva e andava a scuola. Ed è proprio dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Cristiano Benti, Laura Cascianini (in foto), che arriva un commuovente ricordo della piccola. "E’ grande lo sconforto per il tragico incidente accaduto alla piccola Sokhna, una bambina dolce e affettuosa e che amava la scuola, i suoi compagni e gli insegnanti ed il cui amore era ricambiato". La preside Cascianini, appena saputa la notizia ha preso contatti con il presidente della Comunità Senegalese di Santa Croce sull’Arno, a nome di tutto il Banti da lei diretto, ha espresso la massima vicinanza alla famiglia della piccola.

"In questo immenso dolore, la scuola vuol essere il porto di affetti in cui trarre rifugio e cogliere sostegno. In una tragedia che ci ha colpiti tutti il rispetto e l’amore parlino ai cuori là dove la ragione non trova risposte". Oltre alla preside, non è mancato uno straziante ricordo delle maestre, sgomente dall’incidente mortale, che hanno voluto aggiungere solo poche, significative parole.

"Sokhna lascia nei nostri cuori il suo sorriso e la sua infinita dolcezza". Un dramma che sarà molto difficile da superare per la comunità di Santa Croce, in cui la bimba di appena 9 anni era inserita e amata da tutti.