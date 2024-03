Lascia il dirigente Russo: "Furti in calo del 30%"

"Qui ho trovato persone semplici, brave e ancora interessate al rapporto umano. I furti? Calati del 30%".

Il dottor Mario Russo, dirigente del commissariato di polizia di Vittoria Apuana, ieri ha salutato i colleghi: a 60 anni compiuti, il 1° aprile andrà in pensione dopo quattro anni alla guida del presidio fortemarmino e 35 anni di servizio "spesi per esaltare il significato profondo dell’attività di un commissariato che è quello di tutelare l’ordine pubblico nella dimensione più prossima ai cittadini in linea con i valori democratici e costituzionali".

Il ricordo più bello?

"Sono entrato il 9 marzo 2020 quando è esplosa la pandemia e subito ho instaurato uno splendido rapporto col sindaco ma anche con le autorità locali durante gli anni del covid dove tutti gli operatori avevano le mille disposizioni da applicare con celerità non usuale e abbiamo dovuto fare rete. Poi sono soddisfatto dell’attività del commissariato che non è solo raccogliere denunce"

L’operazione di maggior soddisfazione?

"L’arresto in flagranza di rapinatori di Rolex sul pontile ai danni di una signora milanese: i miei uomini hanno avuto l’appaluso dei presenti che hanno assistito al rocambolesco intervento".

Che territorio lascia?

"Più consapevole del valore intrinseco del commissariato. Dal 2020 c’è stato poi un potenziamento dei controlli su strada e un calo effettivo di furti che nell’ultimo anno è del 25-30% contrariamente alla percezione che ha la gente"

Gli annosi problemi di organico?

"Non ci sono: in estate arriva personale aggregato sufficiente e grazie alla razionalizzazione delle risorse non posso dire che ci sono scarsità. Attualmente gli elementi sono 47 che in una situazione ordinaria è umero congruo".

Ha mai sentito il peso mediatico di Forte dei Marmi?

"Quando ci fu la manifestazione di fronte a Villa Zelensky abbiamo consentito alle persone di esprimere la propria posizione senza che la situazione andasse a detrimento dei valori costituzionali. Per le rapine di Rolex nella maggioranza dei casi abbiamo conseguito il risultato e poi siamo stati promotori dell’incremento della rete di telecamere che consente un ausilio importante all’attività investigativa".

Fra.Na.