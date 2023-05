L’artista Tano Pisano Cittadino di Pietrasanta

PIETRASANTA

Pietrasanta, città d’arte per eccellenza, da sabato ha un cittadino d’onore in più: l’artista Tano Pisano. Nella sala consiliare del Municipio, il sindaco Alberto Stefano Giovannetti sabato pomeriggio ha conferito la cittadinanza onoraria al maestro Tano Pisano, così come proposto dall’amministrazione comunale e deliberato all’unanimità dal consiglio, lo scorso 10 marzo.

"Il maestro Pisano, come anche Girolamo Ciulla, ha origini lontane da Pietrasanta ma ha mostrato, per la nostra comunità, un affetto e una partecipazione che ci ha onorato profondamente – ha detto il primo cittadino –. Non solo perché ci ha scelto come punto di riferimento per il suo lavoro e come vetrina privilegiata della sua produzione artistica, ma anche per una vicinanza che ho percepito in tutta la sua sincerità e in diverse occasioni, attraverso gesti piccoli, semplici, ma carichi di umanità. Ricordo ancora i manifesti con le sue inconfondibili creazioni che, nei momenti più duri dell’emergenza sanitaria, il Maestro Pisano ha continuato ad affiggere in città, per dare a tutti noi un segno di speranza".

Dopo i rituali saluti istituzionali, all’artista siciliano è stata consegnata una pergamena e una spilla in oro raffigurante lo stemma del Comune; poi sono iniziate le strette di mano e le congratulazioni. "Sono molto felice, onorato e lusingato – ha detto Tano Pisano, ringraziando i presenti – di essere ‘premiato’ proprio in questa città. Premiando l’arte attraverso questo riconoscimento, si premia anche l’etica e la sua ‘necessarietà’". Per l’occasione Tano Pisano ha realizzato e donato al Comune di Pietrasanta una pittura a olio dal titolo “Iconostasi“.

Nato in Sicilia nel 1947, dopo la formazione all’istituto d’arte di Catania e la specializzazione nella lavorazione della ceramica, del meccano, della pittura e della scultura all’Accademia di Belle Arti di Roma, Pisano ha viaggiato molto per l’Europa, ha vissuto in Spagna trasferendosi poi in Versilia dove, nel 2016 a Pietrasanta, ha aperto la galleria “Tano Pisano Opera Unica”, suo personale showroom.