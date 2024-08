L’arte di Montale. La mostra evento a Villa Bertelli

Un incantevole regalo, quello dell’imprenditore fiorentino Mario Luca Giusti, verso l’arte, la cultura e il pubblico, con la mostra “Montale a Casa Fasola“, per un’esposizione evento di fine luglio nella sua dimora di famiglia a Forte dei Marmi, e che oggi, invece, sarà inaugurata alle 18 a Villa Bertelli, dove sarà visitabile fino a domenica 8 settembre.

Chi vorrà visitare gli spazi espositivi del primo piano della villa, potrà ammirare le 16 opere pittoriche di Montale, tra le quali marine e paesaggi, l’osso di seppia dipinto, oltre a foto e memorie dei numerosi ospiti, che nel corso degli anni Settanta e Ottanta sono passati da questa affascinante casa. Da Carmelo Bene, a Carla Fracci, da Giò Pomodoro a Henry Moore, noti e prestigiosi i volti e i ricordi di questi indimenticabili personaggi. Un parallelismo perfetto con Il Quarto Platano, il museo d’arte moderna, inaugurato a fine giugno al secondo piano di Villa Bertelli, dove sono esposte le opere di 32 artisti, massima espressione dell’arte del secolo scorso, fra i quali lo stesso Eugenio Montale, a cui si affiancano autori come Henry Moore, Giorgio De Chirico, Renato Guttuso, Ardengo Soffici, Nino Tirinnanzi, Carlo Carrà e tanti altri che, nel corso della vita, hanno conosciuto e amato Forte dei Marmi e qui hanno trovato ispirazione per la loro produzione artistica. Una sede ridisegnata appositamente per questa straordinaria iniziativa, che contribuirà al miglioramento dell’offerta culturale del paese e al riappropriarsi della sua identità storica. Un progetto, che ben si sposa con l’omaggio a Montale, illustre portavoce della stagione culturale e artistica del Quarto Platano di Forte dei Marmi.