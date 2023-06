L’Arcobaleno è blues Lo show di Irene Grandi celebra la musica e festeggia l’estate

di Martina Del Chicca

Dopo l’instabilità di questa coda di primavera, fra temperature basse e temporali improvvisi, esce finalmente l’Arcobaleno d’estate. Scaldata dall’anticiclone africano, che arriva con picchi fino a 38 gradi, e dal concerto di Irene Grandi, che sul palco di piazza Maria Luisa in Passeggiata, giovedì sera, porterà “Io in blues“. Un’autentica dichiarazione d’amore verso un genere che rappresenta la base di tutta la musica moderna, con cui la cantautrice toscana è in giro per l’Italia.

È questo l’appuntamento clou del cartellone di eventi che, come una strada immaginaria tracciata da un’iride, collegano tutta la Toscana e le sue eccellenze. Un progetto di promozione del territorio che da undici anni viene organizzato dalla Regione Toscana con il nostro quotidiano, QN-La Nazione, e il sostegno di Toscana Promozione, Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana e con la partecipazione delle categorie economiche e delle amministrazioni locali. "Arcobaleno d’estate non è soltanto un contenitore di eventi – spiega il presidente Eugenio Giani – ma un invito alla scoperta della Toscana, dei suoi angoli più nascosti e meno battuti, dei tanti tesori che questa regione riesce a conservare gelosamente e a mettere in mostra". Quest’anno il filo conduttore della manifestazione sarà la sostenibilità, "declinata in tutte le sue forme, attraversando città d’arte, borghi, montagne e colline, fino al mare per vivere una regione attrattiva 365 giorni l’anno". E, come anticipato, Viareggio partecipa a questa festa diffusa offrendo uno dei suoi palcoscenici più suggestivi: piazza Maria Luisa, lungo la Passeggiata. "Siamo onorati di colorare l’Arcobaleno – aggiunge l’assessore al turismo Alessandro Meciani– ospitando il concerto di Irene Grandi. Un’artista a noi cara che conosce bene la nostra città". “Io in Blues” è anche un tributo appassionato alle radici delle cantautrice toscana, alla sua formazione musicale e alle prime esperienze sul palco. Dunque un concerto, un viaggio, fatto di brani che attraversano un arco temporale che va dagli anni ’60 fino ai ’90, canzoni che sono blues nell’anima e nell’ispirazione: Etta James, Otis Redding, Willie Dixon, Tracy Chapman, Sade, ma anche Pino Daniele, Lucio Battisti, Mina, e alcuni brani di Irene, riarrangiati in chiave rock-blues.

"Ringrazio gli organizzatori di Arcobaleno per avermi invitata a prendere parte a questo progetto che – dice Grandi – quest’anno ha inserito tra i vari temi anche l’attenzione all’ambiente. Tema che mi vede molto sensibile e che con Arcobaleno viene incoraggiato cercando di spingere, coloro che prenderanno parte alle varie iniziative, a scoprire tutto quello che viene meno valorizzato, tanti luoghi di questa regione più nascosti e meno noti". La platea, con mille posti a sedere, si riempie giorno dopo giorno. Ma a disposizione, per chiunque vorrà partecipare, c’è l’immensità del Viale a Mare.