L’anteprima di Lucca Comics. Stand dei Games sul Belvedere. Nell’ultimo fine settimana di ottobre

Quando a febbraio il Carnevale partì da Viareggio per il viaggio che l’avrebbe portato oltre il Quiesa, a sfilare fin sopra le Mura di Lucca – scardinando (dopo il sindaco lucchese) l’ultimo campanile – tra la Pineta e il mare si scatenò un finimondo. Polemiche, battute, sketch, e ovviamente il “caso“ conquistò anche la locandina della Canzonetta rimbalzando fin sul palco del Festival di Burlamacco. Ma in mezzo a quel vortice di parole e prese di posizioni arrivò anche una promessa; che il Carnevale di Viareggio a Lucca sarebbe stato il primo passo di uno scambio reciproco tra le due città, per promuovere le eccellenze della Provincia.

Ed eccoci arrivati, adesso, alla resa dei conti. Come promesso, ormai quasi un anno fa, la fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte) e ai videogiochi uscirà dalle Mura per scendere fin sul Lungomare di Viareggio. Nell’ultimo fine settimana di ottobre – dal 27 al 29 ottobre – piazza Mazzini ospiterà infatti una preview del Lucca Comics&Games, quest’anno in programma dal primo fino al 5 novembre.

Il Belvedere della Maschere è infatti la location scelta per ospitare uno stand interattivo del mondo dei Games, che gli addetti ai lavori definiscono "roba grossa", "Capace di calamitare l’attenzione degli appassionatoti" e ancora "Non certo un evento secondario...". E, sempre in piazza Mazzini, per l’occasione, sarà attivata anche una biglietteria fisica del LC&G.

I dettagli di questa anteprima sono ancora riservati, probabilmente saranno svelati in occasione della presentazione della manifestazione che ha trasformato Lucca nella capitale italiana del fantasy. Un evento che ha radici lontane, cullato da pochi appassionati ed esploso col tempo fino all’exploit dello scorso anno con 320mila biglietti venduti: un record assoluto. Una partecipazione di cui, a pioggia, beneficiano ormai da anni anche Viareggio e la Versilia. Con gli hotel della costa che, per accogliere quel fiume in piena di cosplayer, restano aperti o riaprono in via eccezionale.

Così si consolida lo scambio tra Viareggio e Lucca, per altro già a lavoro per organizzare una seconda edizione del Carnevale in trasferta sulle Mura. La data scelta dovrebbe essere quella di domenica 4 febbraio – a ridosso del primo corso – mentre la formula sarà rinnovata.