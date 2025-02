L’Anpi ha scelto. Terzo mandato per Cipollini

PIETRASANTA

Terzo mandato di fila per Giovanni Cipollini (nella foto), confermato alla presidenza della sezione "Gino Lombardi" dell’Anpi. A nominarlo è stato il nuovo direttivo, eletto nelle scorse settimane, nel corso della prima riunione necessaria per assegnare le cariche per il prossimo triennio. Riunione durante la quale è stato ribadito l’impegno per intensificare la collaborazione con le scuole del territorio, oltre a discutere il programma delle iniziative per l’80° anniversario della Liberazione (saranno rese note a breve). Il direttivo Anpi è completato dalla vice presidente Marina Pardini, il segretario Filippo Fambrini, il tesoriere Marco Maggi e i consiglieri Giancarlo Bertozzi, Riccardo Biagi, Marco Bonuccelli, Duccio Checchi, Grazia Cordoni, Nicola Lari, Gabriella Lariucci, Giovanni Meccheri, Francesco Morabito, Paolo Pelletti e Mirko Tomagnini.