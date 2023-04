L’anno che verrà Mensa e scuolabus con sconti ed esenzioni

Tornano in appalto i servizi scolastici di trasporto e refezione: sono state deliberate le tariffe per usufruire dei pulmini, che verranno ripristinati, e delle mense. I servizi sono già coperti dal bilancio di previsione attualmente in fase di approvazione. "Entrambi i servizi torneranno a essere, oltre che pubblici, finanziati su più anni – spiega l’assessore alla scuola Mario Navari –, per garantire la continuità nel tempo e la possibilità di accesso anche alle fasce più fragili della popolazione, tarando la tariffa sull’Isee, quindi, di fatto, sulla condizione economica delle famiglie". I pulmini torneranno in strada dopo lo stop, dunque, e pure per le mense cambierà la natura del servizio.

"La gestione in appalto supererà le criticità del servizio in concessione, di fatto privato, che concede poco margine per poter attuare sgravi o aiuti alle famiglie in difficoltà – continua Navari –; siamo finalmente riusciti a dare risposte importanti a tutti quei cittadini che negli ultimi anni hanno giustamente protestato per difendere servizi essenziali per la crescita e la formazione dei ragazzi, iniziando un percorso che riporterà il Comune a una situazione di normalità e con l’impegno a migliorare ulteriormente nel corso dei prossimi anni. La condizione di dissesto grava sulle scelte dell’amministrazione – conclude l’assessore – e l’obiettivo è quello di poter rivedere anche le tariffe in senso migliorativo, ma la priorità in questa fase era quella di ripristinate un servizio equo e aperto a tutti, risultato che abbiamo portato a compimento, pur nella consapevolezza che il lavoro da fare è ancora molto".

