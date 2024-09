“L’altezza della libertà“. Memorie delle Alpi nel volume di Briccolani

Dopo un lunghissimo girovagare per la penisola italiana, sbarca a Forte dei Marmi “L’altezza della libertà” (Polistampa 2018), volume di Gianluca Briccolani che sabato alle 17.30 sarà presentato a Villa Bertelli. Un libro che racconta la personale vicenda alpinistico-amorosa vissuta dall’autore in un’estate di qualche anno fa, percorrendo integralmente e in solitaria, l’intera catena montuosa delle Alpi Apuane a livello alpinistico. Durante l’incontro, anche grazie alle musiche del compositore Alessio Vanni, verranno proiettati alcuni video, per prendere coscienza diretta delle meraviglie presenti dentro e fuori il Geoparco Unesco, ricompreso in questo angolo di Toscana, ma anche sui gravi problemi, che ormai da anni martirizzano queste povere montagne toscane.