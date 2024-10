L’albo di Anatra e Sanfelippo insegna la parità

Un albo illustrato per favorire un’educazione paritaria degli spazi pubblici urbani, delle strade e delle piazze fin dalla più tenera età, che accompagna il lettore nel paesino di Corrinsù, dove vige l’usanza, singolare, di far scegliere i nomi delle vie ai bambini e alle bambine. Un’usanza mantenuta anche con il nuovo sindaco, che vorrebbe chiamarle con i nomi di uomini importanti, mentre, dall’altra parte, c’è chi preferirebbe nomi di donne illustri. Ed è proprio in questo contesto, che, a decidere, saranno i bambini e le bambine del nuovo libro per bambini, consigliato dagli 8 anni in su, “La strada di Margherita“, di Maria Grazia Anatra e Ana Sanfelippo, per Nubecho Edizioni, che sarà presentato oggi, con una lettura interattiva tenuta dall’autrice, alle 17 a Lettera 22 Kids.