L’Albero della speranza: "Siamo vicini alle donne"

Il territorio si mobilita ancora per dire “no“ alla violenza contro le donne. A partire dall’"Albero della speranza" allestito dal comitato "Ponterosso nel cuore" sull’Aurelia, lato monti, e realizzato dal presidente, nonché artigiano, Adamo Pierotti. "La nostra coscienza – spiega – è satura di indignazione e rabbia verso questa violenza inaudita. Non possiamo più tacere. La tragica storia di Giulia ci ha colpiti nel profondo. Il nostro urlo è rappresentato da questo albero: bianco come l’innocenza, decorazioni rosse che ricordano il sangue versato, un cuore che rappresenta l’amore e una scarpa simbolo della violenza alle donne. Educhiamo i nostri figli all’amore verso le donne". L’altra iniziativa è del circolo Soms di Capriglia, promotore della camminata “La bella di Capriglia“, in agenda domenica con partenza alle 9 (Tonfano-Capriglia) o alle 10 (skatepark-Capriglia). In memoria di Giulia il pranzo-sosta rifocillatore sarà offerto a tutte le donne partecipanti. Iscrizioni entro oggi: 0584-771132 o 349-3351053.