Lago Massaciuccoli, muore dopo la caduta dal barchino

Torre del Lago, 24 maggio 2022 - Il corpo senza vita di un 88enne originario di Viareggio è stato trovato senza vita ieri sera nelle acque del lago Massaciuccoli a Torre del Lago, in via Cimarosa. L'allarme è stato dato da alcuni pescatori, colleghi dell'anziano, che hanno visto nel tardo pomeriggio il suo barchino alla deriva in un canale. Scattate le ricerche il cadavere dell'uomo è stato trovato nella serata e recuperato dai vigili del fuoco.

Sul posto anche ambulanza e automedica e per le indagini di rito sono intervenuti agenti del commissariato di polizia di Viareggio. Da capire se sia stato un malore a farlo cadere in acqua provocandone il decesso o altre cause. L'uomo era probabilmente andato a coltivare un campo che aveva vicino ad un canale, e che raggiungeva usando un barchino. Dell'uomo non si avevano notizie da ieri.