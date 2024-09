Ladro in giardino. Beccato dalle telecamere

Alla fine, ha portato via una bicicletta elettrica che il padrone di casa usava ogni mattina per andare al lavoro. Eppure, il furto è forse la cosa meno agghiacciante di quel che è successo la notte scorsa in un’abitazione del territorio di Massarosa: un malvivente si è introdotto nel giardino di una casa privata e, con tutta la calma del mondo, si è dato da fare per portar via tutto quel che poteva.

Prima ha provato a forzare la portiere di una delle auto parcheggiate in giardino; poi si è rivolto verso l’altra macchina, ha aperto la portiera e ha iniziato a raspare dentro, per vedere se c’era qualcosa da portare via. Evidentemente insoddisfatto, ha iniziato a cercare qualcos’altro da portar via, e alla fine ha deciso che la bici elettrica faceva al caso suo. Attenzione: l’operazione è durata svariati minuti, che il malvivente ha sfruttato, senza – almeno a prima vista – la minima apprensione, per portare a termine i suoi propositi.

Il fatto è accaduto attorno alle 4 del mattino e l’uomo, all’apparenza piuttosto giovane, si è presentato addirittura a petto nudo. I filmati registrati dalle telecamere sono stati diffusi online e l’uomo appare riconoscibilissimo: in primis per i segni distintivi sul corpo (in particolare i tatuaggi), e poi perché, con la sua flemma, ha consegnato il proprio primo piano all’impianto di videoregistrazione.