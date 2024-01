Ladro denunciato per tentato furto. Stava per svaligiare una casa. Inseguito e fermato dalla polizia

Attrezzato di tutto punto ha preso di mira un’abitazione inoltrandosi in mezzo ai campi limitrofi, confidando nelle tenebre, pronto per fare irruzione e scappare con il bottino. Ma siamo a Strettoia, bersagliata da oltre un mese dall’emergenza furti, con i cittadini che ormai captano qualsiasi movimento mentre le pattuglie delle forze dell’ordine da tempo hanno moltiplicato i passaggi. E infatti dalla finestra di casa un residente ha notato la luce della torcia: immediata la segnalazione alla polizia del commissariato di Forte dei Marmi, con la volante che l’ha subito individuato e fermato. Il ladro, un cittadino bielorusso di 41 anni, senza fissa dimora, alla fine è stato denunciato a piede libero all’Aautorità giudiziaria per possesso di arnesi da scasso. L’episodio è avvenuto giovedì sera intorno alle 21, con la pattuglia che si è fiondata immediatamente in zona notando, durante il giro di perlustrazione, un uomo accovacciato e nascosto dietro un cespuglio. Alla vista degli agenti ha tentato la fuga, ma è stato subito bloccato e perquisito, con gli agenti che hanno rinvenuto vari oggetti quali cacciaviti, pinze, torce e altro ancora. L’uomo, privo di documenti, è stato quindi condotto al commissariato di Forte dei Marmi e denunciato per il reato di possesso di arnesi atto allo scasso e ad offendere. Sempre a Strettoia, in via Pergolone, i cittadini hanno chiamato invece i carabinieri dopo che, verso le 20,30, l’allarme di una casa ha messo in fuga una banda di quadro malviventi.

Un allarme senza fine che non risparmia neppure Valdicastello. Alle Piovane, nella zona alta della frazione carducciana, mercoledì una coppia ha ricevuto una telefonata al numero fisso alle 4 di notte. "Ci è venuto un colpo – raccontano – perché abbiamo pensato a qualcosa di brutto successo ai nostri genitori o a una nostra vicina anziana. Ma dall’altro capo del telefono non è arrivata nessuna risposta. Abbiamo poi appreso che si tratta di uno stratagemma in quanto i ladri trovano i numeri su internet con tanto di indirizzo e geolocalizzazione. All’indomani, in giardino, abbiamo notato la rete incurvata, con le fascette autostringenti tutte tagliate. Probabilmente si sono arrampicati sul muretto e hanno aperto la rete, ma non sono entrati forse perché distratti da qualcosa. Abbbiamo sporto denuncia alla polizia di tentata effrazione".