Faccia a faccia con il ladro: lo sorprende in casa

Pietrasanta, 23 dicembre 2023 – Si è trovato a tu per tu con il ladro che stava scappando dalla sua abitazione: una villetta che si trova in una zona residenziale tra Strettoia e Querceta, sulla strada quasi a confine con Seravezza.

Protagonista della brutta avventura un giovane che ha sorpreso il ladro mentre stava scappando dopo essere riuscito a arraffare qualche gioiello e oggetti di bigiotteria della mamma. Sono stati attimi di paura.

È successo all’ora di cena, intorno alle 20, il trentenne era solo in casa e si trovava al secondo piano della villetta. Stava aspettando il rientro dei familiari per andare a cena.

Tutto sembrava tranquillo quando il trentene ha sentito dei rumori provenire dal primo piano. Il giovane non si è insospettito perché credeva fossero i familiari. Anche il cane ha iniziato a abbaiare: ma anche questa circostanza non ha destato allarme, perché il cane di famiglia accoglie in modo festoso il padroni quando rientrano.

Ma questa volta Fido si era accorto che non stavano rientrando i padroni, ma che un malvivente si era introdotto in casa e voleva mettere in allerta il giovane. Una storia ben diversa dalla atmosfera familiare.

Sono stati attimi di grande paura quando il giovane si è reso conto di cosa stesse succedendo: è sceso al primo piano e ha sorpreso il ladro che stava scappando precipitosamente. Lo ha sentito farfugliare, probabilmente stava avvisando i complici che lo aspettavano all’esterno pronti a allontanarsi.

Il giovane non si è perso d’animo: ha chiamato i genitori e subito dopo è stato dato l’allarme alle forze dello ordine. Sono arrivati i carabinieri che hanno svolto i primi rilievi e hanno acquisito il racconto del giovane. La famiglia ha poi formalizzato la denuncia ai carabinieri.

Nella stessa serata sono state prese di mira anche altre abitazioni. Oltre alla villetta della famiglia, infatti, i ladri stando alle denunce sono ’’passati’’ da almeno altre tre case, depredandole di gioielli e soldi. I residenti chiedono maggiori controlli: hanno paura, perché negli ultimi giorni la zona e stata presa d’assalto dai furti.

"Ringraziamo i carabinieri che sono arrivati in pochi minuti dalla richiesta di intervento", racconta la madre del giovane.