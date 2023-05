Laboratori per i più piccoli e occasioni d’arte

Weekend ricco di eventi. Oggi letture in inglese di “Open Air Storytelling” per bambini dai 5 anni in su alle 17 nel Giardino Barsanti. Prenotarsi allo 0584 795500. Domani stessa location e prenotazione, alle 17,30, “Pic nic di letture”, storie e merenda all’aria aperta per bambini dai 3 anni in su in collaborazione con “Nati per leggere Versilia”. Le mostre “Oro, Pietra, Ruggine” di Claudio Barabaschi, nella sala del San Leone; “Il silenzio del limen-Dal divenire all’essere” di Tolomei in sala Grasce chiude domenica. “Hesoyam” di Vladimir Kartashov nella chiesa di S. Agostino; la “Lezione Americana” di Alfonso Clerici al complesso S. Agostino. Exploring the Ego of Times-Il Museo Archologico incontra l’arte di Maicol Borghetti” a Palazzo Moroni