La voglia di ridere fa sempre centro È sold out il "Pucci Summer Tour"

Il Festival della Versiliana registra il sold-out per lo show di Andrea Pucci, comico tra i più amati d’Italia che stasera alle 21.30 salirà sul palco del teatro di fronte a 2mila persone per una serata all’insegna della risata e del divertimento. I biglietti per lo spettacolo di Pucci, voluto dal consulente artistico Massimo Martini che ha confezionato il cartellone della 44ª edizione del Festival, sono andati a ruba già da diverse settimane. Pucci porterà in Versiliana comicità e leggerezza con il suo spettacolo "Pucci Summer Tour", un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico con il coinvolgimento del pubblico, accompagnato dalla sua band.

Una serata tutta da vivere dunque: una delle tante di questa estate caratterizzata da tanti spettacoli di comicità nelle sue varie declinazioni inseriti nel cartellone della 44ª edizione del Festival.