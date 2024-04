E’ la via dell’orto, degustazioni e incontri a Camaiore

Camaiore (Lucca), 13 aprile 2024 – Profumi, colori e gusto: “E’ la via dell’orto”. Il grande evento protagonista a Camaiore, giunto alla tredicesima edizione, è protagonista del fine settimana. Dopo il successo della cena di ieri sera in via di Mezzo, oggi e domani (13 e 14 aprile) spazio a incontri, seminari e approfondimenti sulla cucina e sul mondo del food. In programma, tra l’altro domani, domenica 14, show cooking con Cristiano Tomei dalle 11 alle 13 in piazza XXIX Maggio e a seguire l’incontro con il fotografo Lido Vannucchi e la presentazione della cantina dell’azienda agricola Calafata con degustazione. In programma anche l’incontro con Christian Costardi, chef stellato, al centro dell’iniziativa: “Una storia di passione che muove dai chicchi delle risaie vercellesi”. Ancora degustazioni durante l’evento “Le origini della pappa al pomodoro”.

Le iniziative continuano nel pomeriggio con la cerimonia di premiazione dei progetti vincitori dl concorso “Orti creativi”. Poi “L’Artusi secondo Marco Malvaldi”, incontro nell’orto con lo scrittore che parlerà del padre della gastronomia italiana. Ancora degustazioni con gli chef della Versilia: Manuel Di Gregorio, Riccardo Santini, Roberto Diena, Massimo Barsotti, Marco Leverone, Sabrina Domenici.

E’ possibile scaricare il programma completo sulla pagina Facebook “E’ la via dell’orto”.