Sagre e mercatini, cosa fare in Toscana nel weekend

Firenze, 10 aprile 2024 – Tanti appuntamenti nel fine settimana tra sagre e mercatini in Toscana. Un’occasione per chi ama stare all’aria aperta, tanto più che le previsioni del tempo prevedono temperature quasi estive in tutta la regione.

SAGRE

Si comincia dall’Impruneta (Firenze), dove da venerdì 12 a domenica 14 al Circolo Sms Mezzomonte torna l’appuntamento con “Re Peposo, comare Ribollita e sor Lampredotto”. Venerdì e sabato si cena dalle 19,30, domenica si pranza dalle 12,30. Il menu: coccoli crudo e stracchino, ribollita, tagliatelle al lampredotto e al ragù dell’aia, peposo, trippa, arista, fegatelli alla collinese, patate fritte, cipollata, fagioli all’olio. Per l’asporto contattare su whatsapp il 353.4358020.

Alle Sieci (Pontassieve, Firenze) sabato e domenica si svolge la sagra del fritto misto: sabato due turni alle 19,30 e alle 21, domenica a pranzo dalle 12,30 e dalle 14. Appuntamento alla Sms Croce Azzurra in piazza Sergio Chiari; l’evento contribuirà all’acquisto di un mezzo da destinare ai servizi sociali. Prenotazioni al 334.6648688 dalle 15 alle 18.

Sempre in provincia di Firenze sabato e domenica a Scarperia (Firenze) si tiene la sagra del fritto misto, tortello e carne alla brace. Appuntamento al circolo Mcl in via San Martino 16. Stand aperti il sabato dalle 19, la domenica dalle 12 per il pranzo e dalle 19 per la cena.

A Vernio (Prato) c’è un appuntamento davvero imperdibile: la Festa della Polenta (conosciuta anche come Polendina o Pulendina) che celebra la rievocazione storica numero 446. Un numero che basta a spiegare l’importanza della festa nel comune della Valbisenzio. E sarà un’edizione speciale a cominciare dalla data, domenica 14 aprile invece del 18 febbraio come avrebbe indicato il calendario (secondo la tradizione la festa si svolge la prima domenica di Quaresima). Speciale anche perché sarà animata da moltissimi gruppi storici provenienti da tutta la Toscana e dalla presenza dei Comuni gemellati con Vernio: Celenza sul Trigno, Marchin, Senones, Jettingen. La Festa della Polenta rappresenta per Vernio l'evento più importante dell'anno, con il quale si celebra la storia del territorio legata a quella del nobile casato de’ Bardi, che per cinque secoli ha governato questi territori. È una festa di comunità che ha un valore importante e condiviso, caratterizzato dalla mobilitazione corale dei volontari e dei cittadini. L’amministrazione comunale e la Società della Miseria hanno quindi pensato a una data primaverile per assicurarsi clima mite e di conseguenza maggiore facilità di spostamenti per tutti, anche per i tanti ospiti. La giornata si aprirà come consuetudine alle 9.30 con la partenza del Corteggio Storico verso San Quirico di Vernio. Alle 12 la lettura della “storica pergamena” in piazza del Comune con il saluto del sindaco e del presidente della Società della Miseria alla cittadinanza e agli ospiti. Dalle 12.30 via alla distribuzione di polenta dolce, aringhe e baccalà secondo la tradizione. Nel pomeriggio esibizioni dei gruppi storici ospiti e spettacolo di rapaci a cura dell’Antica Falconeria Toscana. Inoltre, per tutta la giornata saranno presenti stand gastronomici tipici con preparazioni a base di farina di castagne. La celebrazione rievoca la terribile carestia che colpì Vernio nel 1512, in seguito all'invasione spagnola della Toscana e al Sacco di Prato. La popolazione si salvò grazie ai Conti Bardi, che ordinarono la distribuzione di polenta dolce, fatta con farina di castagne, aringhe e baccalà. Dalla fine del XVI secolo ogni prima domenica di quaresima sulla piazza di San Quirico si celebra la rievocazione.

A Cavriglia (Arezzo), Festa di Primavera e sagra delle frittelle: appuntamento sabato 13 e domenica 14 a Castelnuovo dei Sabbioni. Stand aperti dalle 14 il sabato, dalle 10 la domenica.

MERCATINI

Arezzo

Mercatino dell'usato e degli hobbisti in calendario domenica a Terranuova Bracciolini in via Roma e piazza della Repubblica dalle 9 alle 18.

Firenze

E’ il secondo weekend del mese e quindi a Firenze torna in piazza dei Ciompi il mercatino urbano “Creative Factory”, sabato e domenica per tutto il giorno, mentre in piazza del Carmine ci sarà la Fierucola del Carmine con prodotti delle aziende locali.

Sabato 13 a Empoli c’è il Mercatale, come ogni sabato mattina; agricoltura a km zero dalle 8 alle 13 nella zona del parco Mariambini.

Mercato della Terra domenica 14 a Mercatale Val di Pesa dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto. Prodotti locali, specialità, panini: tutto dalle aziende del posto.

Mercanzie in Piazza a San Piero a Sieve, frazione del Comune di Scarperia e San Piero (FI) vi aspetta domenica 14 aprile in via Provinciale insieme ai mercatini dedicati al piccolo artigianato ed antiquariato.

A San Piero a Sieve “Mercanzie in Piazza”, domenica dalle 9 alle 18: uno svuotacantine al quale possono partecipare anche i cittadini.

Lucca

L’evento di punta è il tradizionale appuntamento con “E’ la via dell’orto” a Camaiore: due giorni da non perdere dedicati a orti, sementi ed erbe. Sabato alle 11 l’inaugurazione in piazza XXIX Maggio. Sabato e domenica tanti incontri in programma, street food, stand espositivi per le vie della città.

Sabato e domenica a Massarosa la mostra agrozootecnica e Fiera del Carmine dalle 10 alle 20.

A Forte dei Marmi sabato e domenica mercato dell’antiquariato in piazza Dante, come ogni secondo weekend del mese, dalle 8 alle 19.

Erbe spontanee, fiori (anche edibili) e gemme al centro di Selvaggia, a Castelnuovo Garfagnana, sabato e domenica. e si potrà anche mangiare in Piazza Umberto I.

Sabato e domenica a Borgo a Mozzano spazio alla mostra mercato Azalea. Per tutto il giorno piante e fiori da ammirare ma anche da acquistare.

Massa-Carrara

Domenica la Festa di Primavera sbarca in piazza Giarella nella frazione di Monti, a Licciana Nardi. Per tutto il giorno bancarelle di tutti i tipi.

Pistoia

Mercato antiquario a Pistoia nelle giornate di sabato e domenica per tutto il giorno, alla Cattedrale di via Pertini.

Prato

Domenica 14 in piazza delle Carceri a Prato torna Prato Antiquaria, collezionismo e artigianato per tutto il giorno davanti alla basilica e allo splendido Castello dell’Imperatore. E a pochi passi, in piazza San Francesco, domenica 14 si terrà invece la Fiera del Made in Italy, prodotti alimentari e artigianato rigorosamente made in Italy.

Siena

Sabato a Monteriggioni, in località Tognazza, Mercatale della Valdelsa, aperto dalle 9 alle 13, con ottima produzione agroalimentare della zona.