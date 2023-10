La “Venere“ impreziosisce palazzo comunale

La “Venere” (foto) di Alessandro Garatti, in arte Algarco, è stata collocata nell’atrio del palazzo comunale in piazza Matteotti. L’opera è realizzata in bronzo patinato, bronzo lucidato e granito nero lucidato nella fonderia d’arte “Massimo Del Chiaro”, l’opera che raffigura la dea della bellezza è alta poco meno di 2 metri e mezzo e resterà esposta nella sede municipale fino al 26 novembre.

L’artista, originario della Vallecamonica, era stato fra i protagonisti dell’installazione scultorea “La Piazza in Attesa”, promossa dalla Nag Art Gallery in piazza Duomo durante la pandemia e, l’autunno scorso, aveva esposto l’opera “Resistance” in piazza Carducci.