La vela tutto l’anno. I circoli si mobilitano per lanciare iniziative

Rilanciare la cultura sportiva della vela. A questo scopo si è tenuto un incontro alla Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, alla presenza del Comitato dei Circoli Velici Apuoversiliesi, presieduto da Franco Dazzi, per definire e concordare una serie di azioni. Non sono mancati, oltre al presidente della seconda zona, neoeletto, Lorenzo Barberi, al consigliere Dario Caroti, anch’egli neoeletto nel consiglio zonale e ad Andrea Leonardi, di nuova nomina nel consiglio federale, i presidenti di tutti gli altri Circoli da Marina di Massa, a Marina di Pietrasanta, Viareggio sino a Torre del Lago Puccini.

"Si è ritenuto opportuno – spiega Dazzi – definire nuove strategie di azione per dare un rinnovato impulso alle scuole di vela in modo tale che possano continuare l’attività anche durante i mesi invernali. Saranno realizzati, sempre durante l’estate, incontri tra le varie scuole di vela, finalizzati alla socializzazione attraverso le attività ludiche del giocovela. Di fondamentale importanza per la divulgazione di tutte queste attività, sarà il Veladay, il 2 di giugno, il giorno in cui i Circoli velici si apriranno a chi vorrà prendere visione, più da vicino ed avvicinarsi ad una prima conoscenza di questo splendido sport".