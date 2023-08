La tutela delle bilance a Massarosa: il dibattito del Parco

Il futuro del lago di Massaciuccoli e del Parco di Migliarino continua a tenere banco tra gli abitanti di Massarosa. Nei giorni scorsi, si è concluso alla Brilla, a Quiesa, il percorso partecipativo verso il recupero dei manufatti del Lago grazie al nuovo Piano integrato del Parco. Un tema caro ai fruitori dell’area lacustre e attorno al quale da anni gravano parecchi punti interrogativi. Il principale timore attorno alla faccenda è che in assenza di uno snellimento delle procedure, la cultura materiale del padule vada perduta. L’iniziativa, promossa dal Parco in sinergia con i comuni di Massarosa, Vecchiano e Viareggio e il Consorzio di Bonifica Toscana Nord, ha avuto tra i suoi principali obiettivi il coinvolgimento delle persone e delle associazioni interessate alla stesura di una sezione specifica del futuro Regolamento del Parco, dedicata alla fruizione, alla gestione e al riuso delle bilance e dei ricoveri dei barchini che insistono sul Lago. Gli aspetti che caratterizzano la presenza di questi elementi identitari del Lago sono complessi, in particolar modo perché, ad oggi, le norme di carattere sovra-comunale fanno ricadere questi strumenti da pesca nell’ambito delle norme edilizie, con la conseguente difficoltà o impossibilità di un loro recupero e persino della semplice manutenzione. Dal percorso è emersa forte, ancora una volta, la necessità di ritrovare quello spirito storico e identitario tipo delle comunità che erano abituate a vivere e far vivere questi luoghi. Uno spirito su cui il Comune intende soffiare nuova linfa per dare impulso al territorio, partendo proprio da chi al territorio tiene, e lo sa custodire.

