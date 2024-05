La Terrazza ostaggio dei lavori. Arriva un bypass per il cantiere

In attesa che si sblocchi il contenzioso che si è aperto su piazza Zara, tra il Comune e la ditta che si era aggiudicata l’appalto per gli interventi di riqualificazione che avrebbero (sulla carta) dovuto completare entro l’estate il più ampio progetto di rifacimento della Terrazza dalla Repubblica avviato nel 2020, adesso gli uffici del Municipio corrono per “liberare“ il bagno Zara, ostaggio del cantiere rimasto “ in sospeso“, e garantire il transito dei mezzi di soccorso, comprese le ambulanze, in vista dell’apertura della stagione balneare.

Per questo l’ufficio tecnico del Comune ha elaborato "un progetto – si legge nelle determina firmata giovedì dalla dirigente del settore lavori pubblici, Silvia Fontani – per l’esecuzioni dei lavori di realizzazione di una viabilità temporanea". Dunque per aprire una accesso verso l’ingresso del bagno Zara, che a causa del cantiere non ha ancora potuto aprire gli ombrelloni e nemmeno il ristorante, e creare un passaggio per i mezzi di soccorso, che nel tratto a Nord della Terrazza, tra il bagno Zara e il bagno Aloha, al momento non possono arrivare.

Dato che l’importo per la realizzazione dell’intervento è inferiore ai 150mila euro, il Comune ha proceduto con l’affidamento diretto dei lavori che prevedono "la parziale riorganizzazione dell’area di cantiere", già avviata. E ad aggiudicarsi l’incarico è stata la ditta Edil.Co Srl, con sede legale a Camaiore, per un importo complessivo (compreso di Iva e degli oneri per la sicurezza) di 22mila 560 euro. Aspettando lo sblocco del cantiere, e la ripresa dei lavori...

mdc